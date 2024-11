Toujours moins gênant que la Balkany Dance à la Fête de la musique.

Alors que Donald Trump a été élu pour un second mandat à la présidence des États-Unis il y a quelques jours, certains sportifs ont semblé lui apporter leur soutien en imitant son petit mouvement de danse signature à la fin de ses meetings, un mouvement des bras et des épaules légèrement malaisant pour l’homme de 78 ans. C’est notamment le cas de l’international américain Christian Pulisic, auteur d’une petite Trump Dance après son but face à la Jamaïque en Ligue des nations CONCACAF (4-2). Un geste pas du goût de l’ancien gardien des USA Tim Howard, qui a fustigé ce « comportement stupide » dans une tribune dans le Daily Mail.

« Éduquez les joueurs ! »

« Voici mon avis personnel : faire une danse qui imite Donald Trump est stupide. Pourquoi ? Parce que, qu’il s’agisse du président des États-Unis ou de mon voisin de palier, je ne soutiendrai jamais quelqu’un que je crois raciste. Je ne glorifierai pas cela. Je ne le ferais pour rien au monde », dénonce l’ancien gardien mythique d’Everton, qui fustige également l’attitude du combattant UFC Jon Jones, auteur du même geste après l’un de ses combats. Si « les athlètes sont devenus encore plus riches et ils savent qu’ils peuvent protéger leurs actifs en soutenant un certain parti politique », Tim Howard appelle toutefois les instances sportives à « éduquer les joueurs », et les sportifs à assumer leurs actes.

On préférait Pulisic en ver de terre.

