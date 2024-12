Julie Dufour file à Los Angeles

Le rêve américain.

À 23 ans, Julie Dufour ouvre un nouveau chapitre de sa jeune carrière. Après avoir quitté le Paris FC, l’attaquante s’envole vers les États-Unis pour porter les couleurs d’Angel City FC. Elle s’est engagée avec le club de Los Angeles pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2027.

L’internationale tricolore était arrivée à Paris à l’été 2023 après des expériences à Lille et Bordeaux. Dans un communiqué publié par son nouveau club, elle dit rejoindre une équipe qui « correspond à [ses] ambitions ». D’autres Françaises ont déjà joué à Angel City : Amandine Henry et Clarisse Le Bihan.

Welcome to LA, Julie! 📝 #AngelCityFC has signed French forward Julie Dufour to a three-year contract through 2027. Dufour comes to Angel City via transfer from Paris FC for an undisclosed transfer fee.

Today's roster update: https://t.co/8WERorWtIs pic.twitter.com/LJGZTo78IE

— Angel City FC (@weareangelcity) December 17, 2024