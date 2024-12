Hugo Sotil (ex-Barcelone) est décédé à l’âge de 75 ans

Adiós, Cholo

Ce lundi, Hugo Sotil, ancienne gloire du FC Barcelone et héros national au Pérou, s’est éteint à 75 ans – a annoncé le club sur X – après avoir passé ses derniers jours en soins intensifs à Lima. Un départ qui laisse un goût amer à tous ceux qui l’avaient vu briller sous la tunique blaugrana dans les années 70.

Un partisan de l’histoire

Arrivé au Barça sous les ordres de Johan Cruyff dans le rôle de maître d’orchestre, Sotil avait fait plus que tenir sa partition. En 1974, il faisait partie de l’équipe qui a offert au club sa première Liga depuis 14 ans, avant d’entrer encore plus dans l’histoire, lors d’un Clásico devenu légendaire. Ce jour-là, Cholo, buteur, avait participé au récital historique infligé au Real (5-0). Sotil avait aussi donné au Pérou une Copa América en 1975, en marquant le but de la finale face à la Colombie. Avant de quitter ce monde, il avait tout de même fait une dernière apparition à Barcelone, en novembre, pour les 125 ans du club.

Les souvenirs disparaissent, les légendes restent.

Laporta débloque 100 millions d'euros pour inscrire Olmo et Pau Víctor