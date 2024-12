L'Union Berlin tient son nouveau coach

Le mercato des entraîneurs bat son plein.

Trois jours après avoir mis fin au mandat de Bo Svensson sur le banc de son équipe, l’Union Berlin a officialisé ce lundi son nouvel entraineur en la personne de Steffen Baumgart (52 ans). Dans un communiqué, le club de la capitale s’est dit « convaincu qu’il soit le bon type d’entraîneur pour nous. Sa façon de diriger une équipe, d’encourager et de défier les joueurs a été un aspect important de notre décision. De plus, il a de l’expérience en Bundesliga et connaît très bien l’Union. »

Steffen Baumgart ist neuer Cheftrainer: Willkommen zurück, Baumi ❤🤍#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 30, 2024

Steffen Baumgart, qui avait porté le maillot ainsi que le brassard de capitaine du club entre 2002 et 2004, revient donc dans un environnement qu’il connait déjà, après des expériences sur les bancs de Paderborn, Cologne ou Hambourg, d’où il a été limogé le mois dernier. L’entraineur allemand, qui dirigera sa première séance d’entrainement le 2 janvier, s’est dit « impatient de retrouver la Bundesliga et l’Union », lui qui devra insuffler un nouveau souffle aux Eiserne, actuellement 12es de Bundesliga.

Autant dire que l’Union ne saute pas dans le vide avec Baumgart.

