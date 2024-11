Hambourg démet son entraîneur de ses fonctions

Et que ça saute.

Hambourg a annoncé ce dimanche avoir démis de ses fonctions Steffen Baumgart, entraîneur de l’équipe première jusqu’à présent. Actuellement à la 8e place de la Bundesliga 2 et après un match nul (2-2) face à Schalke 04, le club a laissé Stefan Kuntz, directeur sportif du club, annoncer la fin de la collaboration avec l’entraîneur allemand de 52 ans.

Wir trennen uns von unserem bisherigen Cheftrainer Steffen #Baumgart. Auch die Co-Trainer Rene #Wagner und Kevin #McKenna werden freigestellt. Interimsweise wird Merlin #Polzin die Verantwortung übernehmen. 🔷#Baumgart sagt zum Abschied: „Ich möchte mich bei Stefan Kuntz und… pic.twitter.com/977fBM6Cgc — Hamburger SV (@HSV) November 24, 2024

Une ancienne gloire comme pompier de service ?

À la suite de cinq matchs sans victoire et jugé pour ne pas avoir exploité les qualités footballistiques de son groupe, Baumgart n’était plus l’homme de la situation d’après Kicker. Le directeur sportif a lui justifié la décision par « une analyse approfondie » de la situation actuelle. « Steffen a travaillé avec une grande passion, énergie et dévouement pour le bien-être du club. Cependant, notre analyse de la situation actuelle et du match de samedi a de nouveau montré que nous avons besoin d’un nouvel élan pour surmonter cette crise de résultats et de performances », déclare-t-il. Les dernières performances du HSV sont loin des attentes, pour une équipe qui est favorite pour la montée dans l’élite allemande. Afin de parvenir à ses fins, le club hanséatique pourrait bien faire appel à Ruud van Nistelrooy, ex-attaquant du club et à présent entraîneur, libre de tout contrat après son départ de Manchester United.

À quatre points de la première place, rien n’est perdu.

