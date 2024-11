Victor Boniface forfait face à Salzbourg

L’hécatombe de la trêve internationale continue.

Sélectionné avec le Nigeria pour les qualifications à la CAN 2025 face au Bénin (1-1) et au Rwanda (1-2), Victor Boniface est revenu blessé à la cuisse en club, après avoir pris part aux deux rencontres. Une mauvaise nouvelle pour Xabi Alonso et Leverkusen en vue du match de la 5e journée de la Ligue des champions qui opposera le Bayer à Salzbourg mardi.

Forfait au moins deux matchs

Si l’entraîneur espagnol a annoncé que son avant-centre vedette serait forfait pour la rencontre face à Heidenheim comptant pour la 11e journée de Bundesliga, mais également contre Salzburg. « Il a une petite blessure musculaire à une cuisse. Mais il ne sera pas là demain (contre Heidenheim NDLR) et contre Salzbourg (mardi en Ligue des champions NDLR), peut-être un peu plus », a averti Xabi Alonso. Le technicien basque espère toutefois « qu’il pourra encore jouer cette année » et a tenu à tempérer les craintes en assurant que le joueur n’en avait pas « pour six ou sept semaines ».

Nul doute que Patrik Schick viendra pallier l’absence de Boniface sur le front de l’attaque du Werkself.

