Un ancien joueur pro va assister les arbitres VAR en Allemagne

L’heure de la révolution a sonné.

Alors que la VAR est chaque jour un peu plus décrié aux quatre coins du globe, l’Allemagne va, ce week-end, expérimenter un changement majeur pour tenter d’améliorer l’utilisation de cette technologie. Selon les informations de Kicker, Sebastian Kneißl, ancien joueur pro passé notamment par Chelsea, sera aux côtés des arbitres vidéo pour les assister durant la rencontre de deuxième division allemande entre le Hamburger SV et l’Eintracht Braunschweig de ce vendredi. Le but de cette démarche est de voir à quel point l’expertise d’un ancien joueur pro, qui a théoriquement un ressenti différent de ce qu’il se passe sur le terrain, peut être bénéfique aux arbitres VAR et plus globalement à la rencontre. C’est la première fois qu’une telle mesure est prise, et Kneißl ainsi que la 2. Bundesliga vont donc faire figure de précurseurs en la matière.

Que ceux qui ont déjà vu un match de Sebastian Kneißl se manifestent.

Ligue des champions : le Chakhtar accueillera à Hambourg