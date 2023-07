Alors que la saison de Zweite Bundesliga démarre ce vendredi avec un alléchant Hambourg SV-Schalke 04, un message faisant écho à de récents événements tumultueux en France a été affiché dans la Nordtribüne. En effet, une banderole « Justice pour Nahel », cet adolescent de 17 ans tué par un tir de policier à bout portant suite à un refus d’obtempérer le 27 juin dernier, a été affichée par les ultras du HSV. Ce premier message était accompagné d’une déclaration d’amour à peine voilée aux forces de l’ordre.

„#JusticePourNahel!“

HSV‘s ultras hold up a banner in support of the protests against police violence in France after the killing of 17-year-old Nahel Merzouk by a police officer during their club‘s 2. Bundesliga home game vs. Schalke. pic.twitter.com/XJ7kdM0p4M

— Felix Tamsut (@ftamsut) July 28, 2023