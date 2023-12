Le but contre son camp invraisemblable du gardien d’Hambourg

On tient peut-être le CSC de l’année.

Toujours très brûlant et intéressant à suivre, le derby d’Hambourg entre St. Pauli et le HSV, disputé ce vendredi soir, a été émaillé d’un but pour le moins… surprenant. Peu avant la demi-heure de jeu, alors que les locaux avaient déjà ouvert la marque, les visiteurs se sont tiré une sacrée balle dans le pied. Daniel Heuer Fernandes, leur gardien, a dû précipitamment revenir vers sa ligne de but pour récupérer une passe en retrait hasardeuse de l’un de ses défenseurs. Sous pression, le portier hambourgeois a décidé d’expédier un énorme dégagement. Sauf qu’il a totalement dévissé son geste et que le ballon a fini au fond de ses propres filets.

"O rety! O boże! Co za kompromitacja HSV" Ten samobój przejdzie do historii niemieckiej piłki. Tylko na to popatrzcie 🫡😱 📺St. Pauli – HSV oglądaj w Viaplay pic.twitter.com/jRFtl9q7Lf — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) December 1, 2023

En visionnant les ralentis, on remarque que le Portugais a sans doute été gêné par un rebond capricieux. Et si la vidéo de son but casquette a rapidement fait le tour d’Internet, ses coéquipiers ont au moins eu le mérite de rattraper leur retard en seconde période afin d’obtenir le point du nul (2-2).

C’est déjà ça.

