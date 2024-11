Leverkusen tamponne Heidenheim, Leipzig retourné comme une crêpe, Dortmund en balade

21 buts en 5 matchs !

Loin derrière le Bayern, finalement vainqueur d’Augsbourg vendredi, le Bayer Leverkusen a roulé sur Heidenheim (5-2), et peut remercier Patrik Schick, notamment auteur d’un triplé de renard, alors que les visiteurs menaient pourtant rapidement 2-0 en première période. Granit Xhaka a parachevé le succès prolifique des Aspirines, quatrièmes à un point de Leipzig, dauphin. Il faut dire que les Taureaux ailés ont craqué à Sinsheim contre Hoffenheim (4-3), au terme d’un festival offensif. Porté par Adam Hložek (doublé), le TSG a renversé à deux reprises le score, parvenant ainsi à prendre un (mini) matelas avec la zone rouge, pour remonter au 13e rang.

Toujours irrégulier, Dortmund recolle au top 5

À Dortmund, il n’y a pas eu match entre le BvB et Fribourg, malgré l’absence de Serhou Guirassy (4-0). Les Marsupiaux se sont imposés très largement contre des Breisgau-Brasilianer extrêmement permissifs, qui voient le Borussia leur griller la politesse au classement (le nouveau cinquième a battu le sixième). Tout en bas, pas de second exploit consécutif pour la lanterne rouge Bochum et ses 2 points qui, après avoir accroché le Bayer Leverkusen, s’en est allé perdre à Stuttgart (2-0), qui évoluait pourtant avec une attaque remaniée de force à cause de son infirmerie pleine. Le VfB est septième. Enfin, Wolfsburg a fait le minimum contre l’Union Berlin (1-0), dans un match comme toujours défensif avec « les Hommes en fer » cette saison. Les deux formations sont en place dans le ventre mou.

Le froid n’a pas eu raison des machines à buts allemandes.

Bayer Leverkusen 5-2 Heidenheim

Buts : Palacios (30e), Schick (32e, 52e et 71e) et Xhaka (82e) pour le Werkself // Dorsch (10e) et Honsak (21e) pour le FCH

Borussia Dortmund 4-0 Fribourg

Buts : Beier (7e), F. Nmecha (40e), Brandt (66e) et Gittens (77e) pour le BvB

Expulsions : Osterhage (63e) et Adamu (90e+3) pour les Breisgau-Brasilianer

Hoffenheim 4-3 RB Leipzig

Buts : Hložek (17e et 82e), Bischof (50e) et Bruun Larsen (87e) pour le TSG // Orbán (15e), Nusa (19e), Nsoki CSC (67e) pour les Roten Bullen

Stuttgart 2-0 Bochum

Buts : Führich (53e) et Diehl (78e) pour les Schwaben

Wolfsburg 1-0 Union Berlin

But : Baku (71e) pour les Wölfe