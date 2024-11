Grâce au triplé de Harry Kane, le Bayern s’impose face à Augsbourg

FC Bayern Munich 3-0 FC Augsbourg

Buts : Kane (63e SP, 90e+3 SP, 94e+5) pour le Bayern

Expulsion : Schlotterbeck (90e+3) côté Augsbourg

Sixième clean sheet consécutif pour le Bayern.

Le Bayern a laissé parler sa supériorité face à Augsburg. Ultra dominateur, mais peu précis offensivement, le Bayern s’en est remis au talent de Harry Kane pour s’imposer face à Augsburg 3 à 0. Pourtant pendant un peu plus d’une heure, les Bavarois ont longtemps buté sur Nediljko Labrovic dans ce derby, mais c’était compter sans l’abnégation de Harry Kane.

Prince Harry et ses penaltys

Tireur attitré, Kane n’a pas tremblé, lorsque l’arbitre de la rencontre a désigné le point de penalty après la main de Mads Pedersen (1-0, 63e), il a même récidivé dans le temps additionnel (2-0, 90e+3) lorsque M. Schlager a de nouveau sifflé penalty en faveur des Bavarois, même si c’est sur lui que Nico Schlotterbeck a fait faute avant d’être expulsé (90e+2). Mais la furia bavaroise s’est enfin mise en marche, et Kane une nouvelle fois est venu s’offrir un coup du chapeau grâce au centre chirurgical de Léon Goretzka et a ainsi inscrit son 14e but de la saison (3-0, 90e+5).

🚨🚨| GOAL: HARRY KANE WITH A HAT-TRICK!!! Bayern 3-0 Augsburg pic.twitter.com/kcQnVovPEF — CentreGoals. (@centregoals) November 22, 2024

Reste à voir par qui il fera signer son nouveau ballon.

