Le Bayern facile face à Augsbourg

Bayern 3-1 Augsbourg

Buts : Uduokhai (CSC, 32e) et Kane (SP, 40e et 70e) pour le Rekordmeister // Beljo (86e) pour la Fuggerstädter

Sans forcer, le Bayern enquille un deuxième succès en autant de journées face à Augsbourg ce dimanche grâce à un doublé de Kane (3-1). Alors qu’il aligne un alléchant trio Coman-Sané-Gnabry derrière Kane, le Rekordmeister se heurte à une équipe d’Augsbourg bien en place et qui ne se laisse pas faire pendant une grande partie de ce premier acte. La faute, aussi, à un sérieux manque de créativité. Seul Goretzka, de loin, fait chauffer les gants de Dahmen (28e). Heureusement pour les Bavarois, les hommes d’Enrico Maaßen sont d’humeur généreuse ce dimanche. À la suite d’une belle action collective du Bayern, Sané bute sur le portier du FCA avant que le ballon ne rebondisse sur le malheureux Uduokhai et file derrière la ligne (1-0, 32e). Moins de dix minutes plus tard, Dorsch touche la gonfle de la main et offre à Kane un penalty qu’il transforme en force (2-0, 40e).

Libéré, le Bayern enfonce l’accélérateur au retour des vestiaires. Dahmen retarde l’échéance pendant de longues minutes, bien suppléé par ses défenseurs également. Ou son poteau, comme sur cette tentative de Sané (68e). Sauf que derrière, Kane surgit pour plier définitivement l’affaire : Coman et Davies combinent côté gauche avant que le Canadien n’adresse un caviar au buteur anglais, qui conclut du bout du pied (3-0, 70e). Et alors que les ouailles de Thomas Tuchel semblent se diriger vers un succès plutôt tranquille, Beljo profite d’un alignement douteux de la défense bavaroise pour tromper Ulreich (3-1, 86e). Insuffisant toutefois pour faire douter le Bayern, qui s’impose finalement sans trembler.

Un mois d’août classique en Bundesliga, en somme.

Bayern (4-2-3-1) : Ulreich – Davies, Kim (De Ligt, 81e), Upamecano, Mazraoui (Laimer, 71e) – Kimmich, Goretzka – Coman (Gravenberch, 81e), Sané (Tel, 71e), Gnabry (Müller, 71e) – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Augsbourg (4-4-2) : Dahmen – Engels (Gumny, 83e), Bauer, Uduokhai, Pedersen – Vargas (Cardona, 66e), Rexhbecaj (Breithaupt, 66e), Dorsch, Demirović – Michel (Beljo, 66e), Berisha (Tietz, 66e). Entraîneur : Enrico Maaßen.

