Pronostic Francfort Augsburg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Francfort creuse l’écart sur Augsbourg

Francfort se bat pour une place en compétition européenne, mais ses chances se sont considérablement réduites. Actuellement 6e de Bundesliga, le club compte un retard de 14 points sur Dortmund, qui est à la 5e place, et va devoir se contenter de sa position actuelle, au mieux. Les anciens coéquipiers de Kolo Muani ont souffert de leur mauvaise forme récente, avec deux nuls et deux défaites lors de leurs quatre derniers matchs en championnat. Le week-end dernier, ils ont subi une lourde défaite contre Stuttgart (3-0), 3e tout de même, à l’extérieur. En attaque, on peut s’attendre à voir l’attaquant égyptien Marmoush, auteur de 10 buts cette saison, ainsi que le prometteur Knauff, qui a inscrit 7 buts, débuter dans le onze de départ.

Augsbourg aborde la fin de la saison avec un certain relâchement. Néanmoins, le club, actuellement classé 7e en Bundesliga, garde un bel espoir de qualification européenne, avec seulement trois points de retard sur son prochain adversaire. Malgré quelques résultats mitigés, comme un match nul contre le relégable Cologne (1-1) suivi d’une défaite face à Hoffenheim (3-1), Augsbourg a su rebondir en battant à domicile l’Union Berlin (2-0), mal en forme le week-end dernier. Dans un match sans doute disputé, Augsburg pourrait tout de même avoir du mal à remporter la victoire sur le terrain de l’Eintracht Francfort, qui semble encore un cran au-dessus.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

