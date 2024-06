L’Eintracht Francfort évite une amende salée de 500 000 euros

C’est les soldes en Allemagne.

En novembre dernier, des émeutes entre supporters de l’Eintracht et la police avaient éclaté en marge du match entre Francfort et Stuttgart, avec un lourd bilan de 250 blessés, et un parcage resté vide durant toute la première période. D’après les informations de Kicker, la commission de contrôle de la Fédération allemande de football s’était emparée de l’affaire, et donnait une amende de 500 000 euros à Francfort. D’après les résultats de l’enquête, l’escalade de la violence a été déclenchée par des événements survenus dans le bloc 40 du stade de l’Eintracht, « où de petits groupes de spectateurs de Francfort ont obtenu à plusieurs reprises un accès non autorisé en repoussant les forces de l’ordre », précise la Fédération.

Cependant, comme le club et ses représentants ont collaboré avec les forces de l’ordre dans le but d’identifier de nombreux responsables de ces violences, l’amende requise a été réduite de moitié et s’élève finalement à 250 000 euros. Grâce à ces identifications, 45 interdictions de stade ont été engagées, et le club pourrait utiliser une partie de cette amende pour renforcer les mesures de sécurité dans son enceinte, comme le stipule le règlement de la Bundesliga.

On ne rigole pas avec les violences outre-Rhin.

