Hugo Ekitike marque enfin avec l’Eintracht Francfort

Il était temps !

À l’occasion de la 30e journée de Bundesliga, Hugo Ekitike a enfin inscrit son premier but avec l’Eintracht Francfort. Muet depuis son arrivée en Allemagne en février 2024, celui qui a été prêté par le Paris Saint-Germain a inscrit la deuxième réalisation des siens lors de la victoire contre Augsburg. Non sans réussite.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇩🇪 #Bundesliga 💎🤩 Hugo EKITIKE vient d'inscrire son premier but avec Francfort et c'est un vrai petit bijou ! 🔥 L'ancien Parisien s'est offert un joli numéro en soliste, supplément petit pont !https://t.co/AFuzOab1cZ

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2024