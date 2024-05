Pronostic Augsbourg Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart enchaîne à Augsbourg

Neuvième de Bundesliga, Augsbourg peut encore accrocher une place dans une compétition européenne puisqu’il ne compte que 2 points de retard sur la 7e place détenue par Fribourg. Toutefois, la dynamique actuelle des hommes de Thorup n’incite guère à l’optimisme. En effet, les Fuggerstadter ont remporté un seul match lors des 6 dernières journées face à l’Union Berlin. Largement battu à Francfort (3-1) puis à domicile contre le Werder Brême (0-3), Augsbourg a coulé le week-end dernier à Dortmund (5-1). Lors de cette rencontre face à une équipe qui ne joue plus rien en championnat, les partenaires de Demirovic ont encaissé 4 buts lors des 34 premières minutes. Assuré de rester dans l’élite, Augsbourg semble terminer tranquillement la saison.

En face, Stuttgart est l’une des bonnes surprises de la saison. Tombé en Bundesliga 2 il y a quelques saisons, le VfB vient de dominer le Bayern Munich (3-1) le week-end dernier et de valider ainsi sa place en Ligue des Champions l’an prochain. L’entraîneur Sebastian Hoeness, fils de Dieter et neveu d’Uli, est le grand artisan de ce retour eu plus haut niveau de Stuttgart. Avec deux matchs à jouer, le VfB va tenter de conserver sa place sur le podium. Un succès ce vendredi lui assurerait la 3e place et mettrait même la pression sur le Bayern qui compte seulement 2 points de plus. Passé par Rennes, Guirassy brille cette saison avec 25 buts inscrits, ce qui en fait le 2e buteur de la Ligue derrière l’intouchable Kane. L’ancien joueur breton est bien épaulé par Undav qui renait également en Allemagne En forme, Stuttgart devrait profiter d’une équipe d’Augsbourg déjà tournée vers la saison prochaine pour prendre les 3 points.

