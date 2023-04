Pronostic Augsbourg Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart accroche Augsbourg

La 29e journée de Bundesliga débute avec une affiche concernant le maintien entre Augsbourg et Stuttgart. Le FCA se trouve actuellement en 14e position avec 5 points de plus que le 1er relégable, qui n’est autre que Stuttgart. « Match à 6 points » donc. La formation dirigée par Enrico Maassen ne se présente pas dans les meilleures dispositions puisqu’elle reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, Augsbourg a signé des nuls contre Schalke (1-1) et Wolfsbourg (2-2) mais s’est incliné face au Bayern Munich (5-3), le FC Cologne (1-3) et le week-end dernier à Leipzig (3-2). Face aux hommes de Marco Rose, le FCA a connu un terrible passage au cœur de la première période encaissant 3 buts coups sur coups. Dans cette formation d’Augsbourg, on retrouve l’ancien portier rennais Koubek, le milieu international autrichien Baumgartlinger, ou l’ancien Brestois Cardona.

En face, Stuttgart lutte donc pour son maintien et accuse pour le moment 3 unités de retard sur le premier non relégable Bochum. Le VfB a toujours l’espoir de se maintenir mais ne peut se permettre de perdre de temps. Lors des dernières semaines, Stuttgart a montré quelques signes d’amélioration avec une qualification pour le dernier carré de la Coupe d’Allemagne grâce à un succès sur Nuremberg (0-1). Ensuite, les partenaires de l’ancien Rennais Guirassy ont remporté une précieuse victoire face à Bochum (2-3) avant de nous offrir une fin de rencontre complétement folle, le week-end dernier, face à Dortmund (3-3). Mené de 2 buts et en infériorité numérique, le VfB est parvenu à renverser un match mal engagé en accrochant un point lors des dernières secondes. Boosté par ce scénario, Stuttgart devrait enchaîner face à une formation d’Augsbourg loin d’être au meilleur de sa forme. Comme sur les 7 derniers matchs d’Augsbourg et les 2 derniers de Stuttgart, on pourrait voir les deux équipes marquer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Bayern s'impose à Stuttgart et reprend sa place de leader