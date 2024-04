La femme et trois des enfants de Harry Kane victimes d’un accident de la route

Les presses allemande et britannique ont rapporté ce vendredi que la famille de Harry Kane avait frôlé le drame en début de semaine.

Alors que l’attaquant du Bayern Munich s’était envolé ce lundi pour Londres en vue du quart de finale aller de Ligue des champions face à Arsenal, sa femme, Katie, ainsi que trois de leurs quatre enfants ont été victimes d’un accident de voitures. Sur l’autoroute, le van dans lequel la famille était installée a été percuté par un véhicule qui tentait de quitter une bretelle d’autoroute. La famille de Kane et les occupants des autres véhicules ont été transportés à l’hôpital par ambulances et hélicoptères, mais ils n’étaient heureusement que légèrement blessés. En tout, trois voitures et huit personnes ont été impliquées dans l’accident. Les dégâts matériels s’élèvent à une dizaine de milliers d’euros.

Plus de frayeur que de mal donc : le lendemain, Harry Kane a pu disputer la rencontre face à Arsenal et a notamment inscrit un but sur penalty.

