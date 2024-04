Ralf Rangnick confirme avoir été contacté par le Bayern Munich

Le Bayern veut remplacer un geek par un autre.

Alors que Thomas Tuchel a d’ores et déjà annoncé son départ du Bayern Munich à la fin de la saison, de nombreux noms ont circulé concernant son potentiel remplaçant, allant de Xabi Alonso durant un temps à Zinédine Zidane dernièrement. En début de semaine, c’est Ralf Rangnick qui a été évoqué pour prendre la relève. Interrogé par 90minuten, l’actuel sélectionneur de l’Autriche a confirmé l’intérêt concret du club allemand à son égard. « Il y a eu une prise de contact avec le Bayern Munich, a déclaré le papa du gegenpressing. J’en ai également informé l’ÖFB (la Fédération autrichienne). Nous avons une relation de confiance. Je me concentre sur l’équipe nationale autrichienne et sur l’Euro. Je me sens très bien ici. Pour l’instant, il n’y a aucune raison de m’occuper intensivement et concrètement de cela. »

Alors qu’il lui a été demandé de préciser à quel moment il pourrait potentiellement rejoindre la Bavière, Rangnick a simplement répondu : « Au moment où le Bayern dira : “Nous vous voulons.” Et alors je me demanderai : est-ce que je veux vraiment y aller ? » Sous contrat avec l’Autriche jusqu’en 2026, l’entraîneur allemand s’est voulu rassurant, réaffirmant son engagement avec Das Team pour l’Euro et assurant que celle-ci « ne jouera pas mieux seulement si je dis que je resterai ici pour quatre années de plus ».

Pas impossible qu’il profite de l’Euro en Allemagne pour faire un rapide détour à Munich afin de parapher son contrat.