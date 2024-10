Pronostic Bayern Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Kane porte le Bayern face à Stuttgart

Après avoir vu le Bayer Leverkusen mettre fin à sa domination, le Bayern Munich a misé sur Vincent Kompany pour relancer le club. Annoncé comme possiblement de passage en vue de la probable arrivée de Xabi Alonso, le Belge s’appuie sur un schéma de jeu très offensif avec un pressing très haut. Bien parti dans cette saison, le club bavarois avait remporté ses 4 premiers matchs de Bundesliga et avait livré une masterclass en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb (9-2). Depuis sa large victoire au Werder Brême, le Bayern a perdu de sa superbe en étant battu à Villa Park face à Aston Villa malgré une large domination (1-0) avant de perdre des points lors des 2 dernières rencontres de championnat. À domicile, les partenaires de Neuer ont signé un nul face au Bayer Leverkusen dans le choc avant d’être surpris par l’Eintracht Francfort (3-3). Lors de cette rencontre, les Bavarois ont également largement dominé mais ont été punis en contres, concédant l’égalisation dans le temps additionnel. Harry Kane, très efficace sur le front de l’attaque, sort de quelques matchs compliqués, puisqu’il reste sur 3 matchs sans but en club et 1 en sélection. Il a tout de même pu jouer avec l’Angleterre face à la Finlande pour reprendre du rythme après avoir été diminué par des blessures. Il affiche tout de même 5 buts marqués en 6 matchs de Bundes cette saison.

En face, Stuttgart fut la belle surprise de la saison passée, puisque le VfB a fini en 2e position de Bundesliga derrière le Bayer et justement devant le Bayern. Qualifié pour la Ligue des champions, le club allemand a tout d’abord perdu en déplacement contre le Real Madrid (3-1) avant d’être accroché à domicile par le Sparta Prague (1-1) lors de la seconde journée. En championnat, les protégés de Sebastain Hoeness ont seulement perdu lors de la 1re journée. Depuis, le VfB se montre très solide, mais accumule les nuls (3 en 6 journées). Lors de la journée précédente, Stuttgart a accroché le point du nul à domicile contre Hoffenheim en égalisant à la 99e minute par Demirović. Le buteur bosniaque doit compenser le départ de Guirassy, parti à Dortmund. À domicile, le Bayern devrait renouer avec le succès et compte pour cela sur son buteur anglais, Harry Kane.

