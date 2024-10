Le Bayern écrase Stuttgart avec un triplé de Harry Kane

Bayern Munich 4-0 Stuttgart

Buts : Kane (57e, 61e et 80e) et Coman (88e) pour le Bayern

Harry Kane, profession : Serial Buteur.

Muet lors des deux dernières journées, Harry Kane n’avait rien pu faire pour éviter les matchs nuls face à Leverkusen (1-1) et Francfort (3-3). Si l’on ajoute le match de l’Angleterre en Finlande et celui de Ligue des champions contre Aston Villa, cela faisait 4 matchs de suite que Kane n’avait pas marqué. Une trop longue série à laquelle l’Anglais a voulu mettre fin en battant Stuttgart à lui tout seul avec un triplé en seconde période pour offrir la victoire et la première place en Bundesliga au Bayern Munich (4-0).

Le festival de Kane

À l’image de ses coéquipiers qui ont monopolisé le ballon sans se montrer dangereux pendant la première période, Harry Kane s’est fait discret pendant 45 minutes. Finalement, l’ancien attaquant de Tottenham se préservait juste pour le deuxième acte qu’il a marqué de son empreinte. D’abord en ouvrant le score d’une frappe croisée des 25 mètres (1-0, 57e). Le début du festival de Kane qui double la marque dans la foulée après un coup du sombrero sur un défenseur de Stuttgart au sol (2-0, 61e). Et s’il manque le cadre sur une frappe à bout portant (66), Kane montre toute sa panoplie en ajoutant le côté renard des surfaces au moment de reprendre une première frappe de Palhinha contrée par la défense (3-0, 80e). Sympa, l’arbitre de touche n’a pas voulu en rajouter un de plus et a donc levé son drapeau pour retirer le quadruplé à Kane. Mais il ne pouvait rien faire pour annuler le premier but de la saison en championnat de Coman qui a voulu, lui aussi, participé à la fête (4-0, 88e).

Le Barça, qui reçoit le Bayern mercredi en Ligue des champions, est prévenu : Harry Kane est de retour.

