Trop nombreux, les supporters marseillais ont dû faire demi-tour

Ça sentait l’idée foireuse.

Si la préfecture avait autorisé 450 supporters marseillais à se déplacer à la Mosson ce dimanche, ce sont bien 800 fans de l’OM qui sont grimpés dans les cars pour se rendre dans l’Hérault. Leur route s’est finalement achevée au péage de Baillargues (18 kilomètres de Montpellier) où ils ont été arrêtés par la police. Des affrontements entre des supporters et des CRS ont eu lieu et des dégradations ont été déplorées par la préfecture. Une fois la tension retombée, il a été demandé aux Marseillais « de faire demi-tour sous le nécessaire contrôle des CRS et gendarmes présents », comme l’a précisé le préfet dans un communiqué. Le parcage phocéen est donc vide ce soir.

Les supporters du club de football de l’Olympique de Marseille @OM_Officiel pour lesquels j’avais pris un arrêté contingentant le nombre de personnes autorisées à se déplacer et à accéder au stade de la Mosson à 450 n’ont pas respecté ces engagements numériques et ont causé des… pic.twitter.com/71Tk8dLHpW — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) October 20, 2024

Ça va donner envie aux autres préfets de se passer des interdictions de déplacement.