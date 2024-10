Quand Maresca regardait 38 matchs de Liverpool en une semaine

Vous pensiez être obsessionnel ?

Chelsea se rend à Anfield pour défier le leader de Premier League, Liverpool, ce dimanche. Un premier test grandeur nature pour Enzo Maresca puisque le choc contre Manchester City, dès la première journée, est arrivé bien trop tôt pour pouvoir en tirer de grands enseignements. En conférence de presse, l’entraîneur des Blues a eu l’occasion de dire tout le bien qu’il pensait de son prochain adversaire. « Il y a quatre ou cinq ans, lorsque j’ai arrêté de jouer et que j’ai commencé comme manager, j’ai regardé 38 matchs de Liverpool en une semaine, a-t-il confié, pour étudier et analyser l’équipe sous l’ancien entraîneur. » Ce qui représente donc plus de cinq matchs par jour, voire six en se gardant quand même un jour de repos dans la semaine.

« Je connais vraiment les joueurs de Liverpool parce que je les ai vus très, très, très souvent, assure l’ancien technicien de Leicester. Dans les trois premières années de Klopp, la façon dont l’équipe pressait était particulièrement impressionnante grâce à Salah, Firmino et Mané. Ce n’est donc pas seulement une question de possession. J’aime beaucoup Salah, non seulement parce qu’il est bon avec le ballon, mais aussi parce que c’est un joueur fantastique sans. »

Il l’aimera peut-être un peu moins ce soir.

