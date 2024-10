Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool contient Chelsea

Arne Slot doit être satisfait de son entame de saison avec Liverpool, puisque ses hommes ont seulement perdu des points lors de leur défaite à domicile contre Nottingham Forest. Sur le plan comptable, Liverpool affiche des promesses avec la première place du classement devant Arsenal et Manchester City. Meilleure défense de PL avec seulement 2 buts encaissés, la bande de Slot ne semble pourtant pas au niveau des Gunners et des Citizens. En effet, lors des premiers matchs, les Reds ont affiché des passages à vide non exploités par leurs adversaires. De plus, pour ce choc face à Chelsea, Liverpool sera privé d’Alisson blessé. Pas d’autres blessés majeurs a priori pour Slot qui conserve un effectif de qualité avec Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Gravenberch, Salah ou Jota. Bien parti en PL, Liverpool a fait aussi plus que le job en Ligue des champions en dominant successivement l’AC Milan et Bologne.

En léger regain de forme en fin de saison dernière, Chelsea a tout de même décidé de se séparer de Pochettino pour installer Maresca. Ce dernier connaît une entame intéressante avec son club, puisque les Blues sont en 4e position avec seulement 4 points de retard sur Liverpool. Ce dimanche, Chelsea pourrait effectuer une belle remontée en signant un résultat à Anfield. Le club londonien s’est seulement incliné lors de la 1re journée face à Man City à Stamford Bridge, et a également perdu des points avant la coupure internationale face à Nottingham Forest (1-1). Maresca fait souvent tourner son équipe avec l’enchaînement des matchs mais devrait aligner son XI type dans lequel on retrouve Fofana, Colwill, Caicedo, Fernandez, Palmer, Sancho ou Jackson. Buteur avec l’équipe de France, Nkunku devrait débuter sur le banc alors qu’il est le meilleur réalisateur des Blues toutes compétitions confondues. À domicile, Liverpool livre un gros test face à Chelsea, et devrait pouvoir accrocher au moins un nul face aux Blues. À noter qu’aucun match de Liverpool a vu plus de 4 buts cette saison, hors EFL.

