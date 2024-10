Le DS de la Lazio invite les arbitres du VAR à « prendre deux mois de congé »

Le chaos du VAR, épisode 682.

Angelo Fabiani avait des choses à dire samedi soir au terme de la défaite de la Lazio face à la Juventus (1-0). Le directeur sportif romain n’a pas vraiment apprécié le comportement des arbitres du VAR pendant la rencontre. Il a donc profité des micros tendus par DAZN et Sky Sport pour vider son sac. « Ce que tout le monde demande, c’est l’uniformité des jugements arbitraux, insiste-t-il. Juste avant le but, Douglas Luiz donne un coup à Patric mais le VAR ne le voit pas. Le même Douglas tacle ensuite violemment (Nicolò) Rovella et le VAR n’intervient toujours pas. Mais il le fait pour expulser (Alessio) Romagnoli alors que l’arbitre avait tout vu sur le terrain. »

« Douglas a eu un comportement violent, je ne comprends pas pourquoi il n’est pas sanctionné, se désole-t-il. Mais à quoi sert ce VAR ? Faisons une action collective pour l’abolir. C’est mauvais pour le football. Si je fais une erreur sur le marché des transferts, mon président me met dehors. Alors il faut aussi sanctionner ces messieurs du VAR parce qu’ils ne sont pas à la hauteur. Ils devraient prendre deux mois de congé. »

Vivement les vacances !

