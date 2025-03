Mike Maignan dévoile sa recette magique pour gagner aux tirs au but

120 minutes de chômage pour dix minutes de gloire.

Deux séance de tirs au but, deux victoires au bout du suspense. C’est le bilan solide que dresse Mike Maignan avec l’équipe de France, encore une fois décisif ce dimanche soir lors du succès des Bleus contre la Croatie (2-0, 5-4 TAB). Tout juste sorti des vestiaires, le gardien a donné quelques explications de sa réussite au micro de TF1.

C’est dans la tête que ça se passe

« C’est un duel psychologique. On arrive à la fin d’un match où les joueurs ont beaucoup couru, la lucidité n’est pas trop là. C’est important de prendre beaucoup de place dans le but et d’essayer de dominer, raconte le Milanais. Les tireurs ont un but grand. Nous, on doit prendre tous les outils que l’on a. »

Pour « Magic Mike », un tir au but « c’est dans la tête, dans les yeux, un duel un-contre-un. C’est un exercice où j’ai pas mal de réussite. J’espère que ça va durer. » Cette réussite se matérialise par les chiffres : selon Opta, sur ses 17 penaltys subis avec les Bleus (tirs au but inclus), 7 n’ont pas été transformés.

Le gardien de 29 ans est également revenu sur la mentalité dans laquelle était la troupe de DD, trois jours après s’être inclinée 2-0 en Croatie. « On savait que c’était un match revanchard, ils nous ont dominés chez eux en faisant ce qu’ils voulaient. Ça a piqué notre orgueil. […] On est restés positifs, très solidaires. On savait qu’il fallait donner le maximum, tirer dans le même sens. On jouait chez nous, avec tout le peuple, c’était encore plus simple malgré la qualité de l’adversaire. » Ce triomphe arraché au bout de la nuit permet à l’équipe de France de s’immiscer dans le dernier carré de la Ligue des nations, et de rencontrer en juin prochain l’Espagne, tombeuse des Pays-Bas.

Bon, pas de quoi remettre en cause le statut de Mike Maignan a priori.

