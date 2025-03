Didier Deschamps fait le point sur la hiérarchie des gardiens chez les Bleus

Chevalier au galop.

Et si la hiérarchie des gardiens venait à bouger ? Didier Deschamps a donné sa liste pour les matchs à venir contre la Croatie dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des nations (20 et 23 mars). Le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur la nouvelle convocation de Lucas Chevalier, et une potentielle place de titulaire pour le portier lillois.

« Le numéro 1, c’est Mike »

Encore auteur d’une très belle performance ce mardi soir malgré la défaite de Lille en Ligue des champions, le Dogue continue d’impressionner. Une belle saison qui lui avait déjà ouvert les portes de l’EDF en novembre dernier. Ses concurrents en sélection, Mike Maignan et Brice Samba, sont dans le dur ces derniers mois. Suffisant pour faire trembler le Milanais ? « Le numéro 1 c’est Mike, même s’il a eu des derniers matchs plus compliqués, à l’image de son club », répond DD.

« Comme à chaque rassemblement, je discute avec les joueurs concernés, il n’y a rien qui est figé, continue-t-il. Le poste de gardien est spécifique. Au-delà de la qualité des uns et des autres, il y a évidemment l’expérience. Être en équipe de France, ce n’est pas quelque chose de neutre. C’est très bien, il faut qu’il continue de pousser. »

Pousse, pousse, pousse.

