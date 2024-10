Rummenigge pointe la responsabilité des joueurs pour les calendriers surchargés

L’avis du vieux sage.

Alors que les stars se plaignent une à une d’un calendrier trop imposant, Karl-Heinz Rummenigge a pris tout le monde de court. Dans une interview pour Kicker, l’actuel membre du conseil d’administration du Bayern Munich rejette la faute sur les joueurs, responsables selon lui de quémander des salaires de plus en plus élevés à leurs clubs.

« D’où proviennent ces revenus ? Des matchs en plus »

«C’est un piège dans lequel les joueurs et leurs conseillers se sont eux-mêmes un peu fourrés, déplore l’ancien attaquant. En exigeant des salaires toujours plus élevés, ils obligent les clubs à générer des revenus toujours plus importants. Et d’où proviennent ces revenus ? Des matchs en plus. » Des paroles clairement perçues comme un pied de nez aux gueulantes de Rodri et compagnie.

Questionné sur le nouveau format de la Ligue des champions, Rummenigge se dit par ailleurs favorable à cette version, qui se traduit pourtant par une augmentation des matchs : « Avant, la phase de poules était ennuyeuse, car après quatre matchs, la plupart des clubs étaient déjà fixés. Maintenant, c’est plus difficile, même pour les grands clubs, de se qualifier. Tout ce qui est plus difficile suscite de l’intérêt. »

Pas de problèmes avec le calendrier au Bayern.

