On a trouvé LE footballeur pro qui ne critique pas le calendrier

AT le Jeudi 10 Octobre à 16:20 Article modifié le Jeudi 10 Octobre à 17:34

Ah, y en a quand même qui veulent bosser !

Alors que les voix s’élèvent pour dénoncer la surcharge du calendrier actuel, Joshua Kimmich ne s’embête pas et prend tout le monde à contre-pied. Amené à donner son avis sur cette (épineuse) question, le milieu allemand approuve sans broncher l’enchaînement de matchs, sans toutefois contredire les avis divergents.

« Ça me rend un peu impopulaire. Je préfère une semaine anglaise (avec un match en milieu de semaine, NDLR) à une semaine normale, concède l’homme à tout faire du Bayern Munich, un brin fayot. Je suis quelqu’un qui aime toujours jouer, qui aime disputer beaucoup de matchs. J’attends maintenant aussi avec impatience les rencontres de la Ligue des nations. »

« Il y aura toujours des blessures dans le football »

Malgré les plaintes à répétition, qui s’attaquent notamment aux instances, les blessures graves ne devraient pas être selon lui considérées comme un problème de taille. « Il y aura toujours des blessures dans le football. Les effectifs sont également un peu plus larges, justifie-t-il en conférence de presse. On peut aussi faire des remplacements plus souvent. De nombreuses blessures graves sont souvent dues à des accidents. Les blessures musculaires sont certainement aussi liées à un niveau de stress élevé. »

Pas sûr qu’il parte en vacances avec Rodri. Et pas seulement par manque de vacances.

Pronostic Bosnie Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations