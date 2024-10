Manchester City se sort in extremis du piège à Wolverhampton

Wolverhampton 1-2 Manchester City

Buts : Larsen (7e) pour les Wolves // Gvardiol (33e) et Stones (90e+5) pour City

Le monde est Stones.

Mis en échec par une valeureuse équipe de Wolverhampton, Manchester City a dû attendre le bout du temps additionnel pour arracher la victoire à Molineux (1-2). Rapidement sous pression, les Wolves ont montré les crocs sur un centre de Nelson Semedo pour Jørgen Strand Larsen, mal marqué par Rico Lewis (1-0, 7e). Les efforts du champion d’Angleterre ont cependant fini par payer lorsque Josko Gvardiol a décoché une frappe lumineuse aux 20 mètres, effleurée en vain par José Sa (1-1, 33e).

GVARDIOL DANS LA LUCARNE ! ✨ 🤯 Le défenseur croate envoie une superbe frappe et permet à City de recoller !#WOLMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/i5PwkmLHPV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2024

La suite ? Une domination sans partage et une frustration de plus en plus forte, à l’image d’Erling Haaland, stoppé avec autorité par Craig Dawson dans la surface (85e). Jusqu’à ce corner de Phil Foden, catapulté dans les filets par John Stones (1-2, 90e+5). Le VAR a ajouté une dose de suspense supplémentaire, mais le but a bel et bien été accordé : la Premier League tient un nouveau leader, en attendant le choc entre Liverpool et Chelsea.

