Pronostic Wolves Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City sans gêne chez les Wolves ?

Wolverhampton est complètement à côté de la plaque en ce début de saison de Premier League en ayant grappillé qu’un petit point en l’espace de 7 matchs et surtout un inquiétant ratio de 21 buts concédés soit une moyenne de 3 pions par match. C’est beaucoup trop pour espérer ne serait-ce que faire un match nul sur ce Wolverhampton – Manchester City. Lanterne rouge du classement, les Loups sont plutôt des Louveteaux à l’heure actuelle et la réception de l’ogre Man City tombe plutôt mal. Lors de la précédente journée avant la trêve, les Wolves en ont mangé cinq à Brentford (5-3). Ça ne sent clairement pas la rose pour les locaux.

En chasse d’un quintuplé historique en PL, Manchester City se déplace donc chez un adversaire qui devrait dompter assez aisément tant il est inoffensif. Si Wolverhampton encaisse trois buts par match en moyenne, City tourne à plus de 2,5 buts marqués de moyenne par match ce qui laisse envisager le scénario de cette partie. De plus, on ne peut pas dire que les Citizens ont le temps de voir venir puisqu’ils sont relégués à la 2e place derrière les Reds qui joueront dans la foulée face aux Blues de Chelsea. Autant dire que les hommes de Pep Guardiola tenteront de leur mettre la pression. Man City n’a pour le moment pas connu la défaite cette saison toutes compétitions confondues, soit un bilan de 8 victoires pour 3 matchs nuls. Les absences de Kevin De Bruyne et de Rodri handicapent le roulement du jeu offensif de cette formation qui garde tout de même des options ultra-fiables pour faire des différences comme un certain Norvégien, Erling Braut Haaland.

Manchester City et Erling Haaland dévorent Wolverhampton