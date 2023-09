Manchester City attire Matheus Nunes

« L’un des meilleurs joueurs du monde. »

La déclaration d’amour était signée Pep Guardiola himself, après avoir infligé une cinglante défaite au Sporting Portugal (0-5) en 2022. Habitué aux éloges parfois disproportionnés, l’entraîneur catalan a pourtant continué d’observer Matheus Nunes, parti à Wolverhampton entre-temps, avant donc de le signer dans son Manchester City, moyennant 60 millions d’euros. La saison dernière, sa seule chez les Wolves, le milieu de terrain a disputé la quasi-intégralité des rencontres de Premier League (34 apparitions).

Nunes arrives at City! 🚀 pic.twitter.com/kawVz5b5DX — Manchester City (@ManCity) September 1, 2023

L’international portugais (onze sélections, un but) n’est « que » la quatrième recrue de l’été des Skyblues après Mateo Kovačić, Joško Gvardiol et Jérémy Doku. Quatre joueurs supplémentaires, mais plus de 200 millions dépensés en un été tout de même. De quoi largement doubler tous les postes et repartir pour un année à briguer tous les trophées possibles.

On connaît déjà les excuses de leurs adversaires en cas de nouvelle victoire en Ligue des champions.

Chelsea fait une dernière folie et pose 50 millions sur Cole Palmer