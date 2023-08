Doku, passionnément, à la folie

Le Stade rennais va réaliser la plus grosse vente de son histoire en vendant Jérémy Doku à Manchester City pour la somme record entre 60 et 65 millions d'euros. En traversant la Manche et en rejoignant les Citizens, le Diable rouge fait un pas de géant. Mais en a-t-il les épaules ?

Passer de Pep Genesio à Pep Guardiola, tel est le destin de Jérémy Doku. Au micro de Prime Video, l’entraîneur rennais avait d’ailleurs subtilement mis fin aux doutes des supporters rouge et noir sur l’avenir de l’ailier belge de 21 ans dimanche soir, à l’issue du choc Lens-Rennes (1-1). Après une relance du journaliste Thibaut Le Rol sur la future destination du joueur, Bruno Genesio s’était muré dans le silence avant d’esquisser un sourire et d’ajouter : « Si aujourd’hui, il n’a pas débuté, c’est que… Il avait été un des meilleurs joueurs du match la semaine dernière, donc à vous d’en tirer les conclusions… ». Son petit « rien n’est fait » en conclusion ne bernera personne, l’affaire est dans le sac et était déjà sûrement scellée à ce moment-là. Ce lundi, la sentence s’est précisée quand le journaliste spécialisé des transferts Fabrizio Romano a agité ses pouces pour annoncer que le Diable rouge serait en train de passer sa visite médicale à Manchester City et que le montant juteux du transfert avoisinerait les 60 millions d’euros, quand d’autres médias britannique comme The Athletic parlent de 65 millions, bonus compris – soit plus de la moitié du budget du club breton. Quelque soit la somme exacte, l’ailier belge change de dimension et le club de la capitale bretonne se remplit les poches, encore une fois.

65 millions : le juste prix ?

Après les ventes de Lesley Ugochukwu (Chelsea), Loïc Badé (Séville), Serhou Guirassy (Stuttgart), Andy Diouf (Bâle puis Lens), Birger Meling (Copenhague),et Lovro Majer (Wolfsburg), le Stade rennais va réaliser la plus grosse vente de son histoire avec Jérémy Doku, qui avait été acheté en octobre 2020 à Anderlecht pour 26 millions d’euros. Un capacité à bien vendre qui semble se construite depuis quelques saisons. Depuis qu’Ousmane Dembélé a filé à Dortmund en 2016 pour 35 millions d’euros, le club breton réalise de belles plus-values (Ismaïla Sarr à Watford pour 30 patates en 2019/2020 ou encore les départs de Mathys Tel, Kamaldeen Sulemana et Nayef Aguerd lors du mercato estival 2022-2023 pour 80 millions d’euros). Des départs compensés par des coups habiles de Florian Maurice, notamment cette saison, avec les signatures intelligentes de Nemanja Matić, Ludovic Blas ou encore Enzo Le Fée. C’est dans ce contexte que l’ailier droit fait le grand saut en rejoignant le champion de Premier League en titre et le vainqueur de la Ligue des champions 2023. Si ce transfert n’est pas étonnant au vu du talent indéniable du joueur, certaines questions se posent sur ce choix. La marche n’est-t-elle trop haute ? Est-ce que le Diable rouge sera capable d’être constant dans ses performances dans une telle écurie ? Et enfin, le corps de l’attaquant rennais est-il prêt à résister à l’intensité du jeu produit par City et les duels musclés en Premier League.

Sur le papier, le natif de Borgerhout pallie poste pour poste le départ de Riyad Mahrez en l’Arabie saoudite. La concurrence sera rude avec Phil Foden, qui a une occasion en or de prendre toute la lumière, et Bernardo Silva, tout à fait capable un cran plus bas. Lorsqu’il était encore l’adjoint de Roberto Martínez avec la Belgique, Thierry Henry, fraîchement nommé sélectionneur des Espoirs, s’était extasié sur l’ailier belge après son doublé inscrit contre Reims en avril 2023 : « J’avais rarement vu dans ma vie un joueur sortir d’un dribble aussi vite, ou se tourner aussi vite. Jamais, extraordinaire. » Au sujet de la constance dans les prestations, Doku avait sans doute été trop utilisé par le club breton lors de son arrivée. Titularisé à 26 reprises en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, le Diable Rouge n’avait loupé que deux matchs de championnats à cause d’une suspension. C’est après cet exercice que le corps de l’international belge a commencé à lui faire défaut. Blessures aux ischios, au genou puis au mollet, le bilan fait froid dans le dos : 50 matchs manqués sur blessure avec le SRFC depuis son arrivée.

Manchester City, finalement un bon plan

La progression de Jérémy Doku à Rennes en trois ans est indéniable. Malgré ses nombreux pépins physiques, le Belge semble avoir compris que le football est toujours plus facile quand il est pratiqué de manière collective, en atteste ses combinaisons bien plus fluides et naturelles avec ses coéquipiers sur ses dernières sorties. Après n’avoir planté que quatre pions lors de ses deux premières saisons, l’international belge avait passé un cap en devenant bien plus redoutable l’année dernière (7 buts inscrits dont 5 lors des huit derniers matchs de la saison). Une meilleure hygiène de vie et un volonté de s’entourer de professionnels aguerris pour gommer ses lacunes physiques lors de la préparation l’année passée ont sûrement aidé à convaincre les Skyblues de faire le pas et de mettre la main au portefeuille. Pas encore tout à fait mature, le Belge a encore une marge de progression. Nul doute que Pep Guardiola a les clés de sa réussite entre les mains et qu’il sait déjà quel rôle il voudra lui donner dans un Manchester City qui compte encore se goinfrer de titres cette année. Le pari est vertigineux, mais aussi très excitant. La suite leur appartient.

Les deux promus de Ligue 1 s'arrachent le prêt de Matthis Abline