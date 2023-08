Rennes gratte un point à Lens

Lens 1-1 Rennes

Buts : Machado (4e) pour les Sang et Or // Bourigeaud (53e S.P.) pour les Rouge et Noir

L’affiche entre Lens et Rennes, deux prétendants au podium, était excitante sur le papier. La partie n’a pas toujours tenu ses promesses, notamment à cause d’une première période à sens unique, mais elle s’est terminée sur un nul assez logique entre deux équipes portées par des qualités différentes (1-1). Le Racing devra encore patienter pour décrocher un succès cette saison et les Bretons ont montré qu’ils pouvaient ramener quelque chose d’un voyage chez un concurrent.

Machado en mode buteur, Rennes endormi

Il ne fallait pas penser que Bollaert allait bouder après la défaite inaugurale à Brest le week-end dernier. Perché sur la terrasse de l’enceinte lensoise, Elye Wahi a pu saluer son nouveau public et constater l’ambiance de feu qui l’attendrait cette saison dans sa nouvelle maison. Il a surtout pu assister à la première explosion grâce à Deiver Machado, qui a sauté sur un ballon dévié suite à un corner pour claquer une frappe rasante à l’entrée de la surface et tromper Steve Mandanda (1-0, 4e). Une sanction logique après une entame rennaise catastrophique lors de laquelle Warmed Omari et Arthur Theate avaient déjà dû faire barrage à des tentatives adverses. Le Racing de Franck Haise connaît la recette : un gros pressing pour gêner les Rennais à la relance et une maîtrise technique pour ne pas laisser le cuir aux autres. Bingo, les visiteurs ont rendu les ballons et subi l’intensité mise par les locaux. Une première période sans saveur et sans aucun tir pour la bande de Bruno Genesio, franchement peu emballante une semaine après son joli succès contre Metz. Il a manqué beaucoup de choses au Stade rennais : de la qualité sur toutes les lignes, de la justesse et peut-être un peu Jérémy Doku, laissé sur le banc au coup d’envoi au profit de Ludovic Blas. Parti très fort, Lens a géré sans trop se montrer dangereux non plus, même si Florian Sotoca a eu deux belles opportunités et a réclamé un penalty suite à un contact avec Omari, sans obtenir gain de cause.

Samba sauve les meubles lensois

Rennes a dû se contenter de quelques phases de possession pour souffler, mais les Rouge et Noir pouvaient difficilement se montrer plus inoffensifs après l’entracte. Amine Gouiri s’est donc chargé de faire bouger le tableau des statistiques en signant un premier tir, largement au-dessus, avant qu’Arnaud Kalimuendo, auteur d’un gros boulot sur l’action, ne pousse Abdul Samed à la faute dans la surface au bout d’un bon mouvement. Un penalty confirmé par la VAR et transformé par le capitaine Benjamin Bourigeaud, qui s’est abstenu de célébrer dans son ancien jardin (1-1, 53e). Lens a repris sa marche en avant, sans être effrayé par les entrées de Nemanja Matić, Désiré Doué et Doku dans le camp d’en face.

Sotoca a placé un coup de tête hors cadre, puis Andy Diouf a voulu montrer à son club formateur de quel bois il se chauffait en se procurant deux énormes occasions en moins de deux minutes : une frappe rasant le poteau de Mandanda et une reprise déviée par Lorenz Assignon puis le portier rennais sur la barre transversale. Brice Samba a répondu à son homologue en restant solide devant Doku et Kalimuendo, laissant une fin de match indécise et ouverte dans un second acte plus équilibré. Au cœur de cette tension, le RCL a tenté de prendre l’ascendant, entre les nombreux corners et un centre vicieux de Facundo Medina repoussé par Gouiri à quelques centimètres du poteau. Les derniers frissons ont pourtant été rennais : Haïdara a sauvé les meubles devant Doué et Samba s’est montré impérial sur les ultimes tentatives de Matić et Kalimuendo pour éviter le pire à Lens. Un point chacun et une logique plutôt respectée.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Diouf (Spierings, 81e), Machado (Haïdara, 75e) – Fulgini (Pereira Da Costa, 75e), Thomasson (Guilavogui, 75e) – Sotoca (Cortés, 89e). Entraîneur : Franck Haise.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Belocian (Truffert, 82e) – Santamaria (Matić, 63e), Bourigeaud (G. Doué, 89e), Le Fée (D. Doué, 63e) – Blas (Doku, 63e), Kalimuendo, Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.