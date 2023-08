Brest renverse Lens au terme d’un match fou

Brest 3-2 Lens

Buts : Del Castillo (45e S.P., 87e S.P.), Lala (56e) // Sotoca (10e), Machado (22e) pour les Sang et Or

Carton rouge : Thomasson (82e)

Même Hitchcock n’aurait pas pu pondre un tel scénario.

Pour le lancement de sa dix-huitième saison en Ligue 1, le Stade Brestois a retourné Lens ce dimanche dans un stade Francis Le-Blé à guichet fermés (3-2). Dépassés en première mi-temps, les Bretons ont su changer de visage pour arracher la victoire en fin de match. L’entame de la rencontre a largement été à la faveur des Sang et Or. À la réception d’un centre côté gauche, Przemysław Frankowski est le premier à allumer la mèche en tentant sa chance aux vingt mètres, sans réussite. Acculés, les Ty-Zefs ont peiné à se dégager et à déployer leur jeu. Sur un corner tiré par Angelo Fulgini, Florian Socota a surgi au premier poteau pour claquer un coup de tête. Bizot a réussi à le détourner mais le cuir a franchi la ligne (0-1, 10e). Sur une contre-attaque, Deiver Machado, lancé seul dans le dos de la défense par une transversale délicieuse de Facundo Medina, a transpercé les filets du portier brestois (0-2, 22e). Le break est fait avant même la demi-heure de jeu, les Brestois ont pris l’eau. Dans des chaussons, les vice-champions de France n’ont que très rarement été inquiétés par les attaques bretonnes.

Un penalty qui change tout

Lens, qui a fait preuve d’une grande maîtrise dans ce premier acte, est passé tout près de porter le coup de grâce mais la frappe de Fulgini a été miraculeusement repoussée par Brendan Chardonnet, bien placé (41e). Juste avant mi-temps, Brest a obtenu un penalty pour une légère faute de Jonathan Gradit sur Jérémy Le Douaron. Tireur désigné, Romain Del Castillo n’a pas tremblé en prenant Brice Samba à contre-pied (1-2, 45e). Un but inespéré pour le SB29.

Galvanisés par cette réduction du score, les Ty-Zefs ont débuté le second acte avec de meilleurs intentions. Si le coup franc de Le Douaron n’a pas accroché le cadre (48e), la frappe sèche d’Hugo Magnetti a obligé Samba a s’employer pour détourner le ballon en corner (52e). Les hommes d’Eric Roy, métamorphosés, vont revenir au score grâce à Kenny Lala (2-2, 56e). Sur un corner mal dégagé par la défense adverse, le latéral breton a réceptionné le cuir côté droit avant d’envoyer une demi-volée rasante au premier poteau, qui n’a laissé aucune chance au portier du RCL. Ce retournement de situation a fait mal aux Nordistes. Sans un arrêt exceptionnel de Samba sur une tête de Le Douaron, les Brestois auraient pris l’avantage (69e). Après avoir de nouveau manqué le cadre pour quelques centimètres (78e), l’attaquant brestois, servi à l’entrée de la surface par l’entrant Madhi Camara, a vu sa puissante frappe être détournée Samba, encore (81e). Après l’exclusion de Thomasson (82e), Lens va couler. Camara, déséquilibré par Salis Abdul Samed, a obtenu un nouveau pénalty. Del Castillo, encore lui, n’a pas tergiversé pas et a permis à Brest d’arracher les trois points (3-2, 87e). Contrairement à l’année dernière, où les Bretons s’étaient inclinés à Lens (3-2) justement, le Stade Brestois a parfaitement débuté le championnat au terme d’une rencontre folle.

Déjà l’un des matchs les plus fous de la saison.

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Magnetti (Martin, 67e), Lees-Melou – Pereira Lage (Camara, 67e), Del Castillo (Camblan, 89e) Satriano (Mounié, 75e), Le Douaron . Entraîneur : Eric Roy.

Lens (3-4-3) : Samba – Machado, Danso, Medina, Gradit (Haïdara, 46e) – Abdul Samed, Diouf, Frankowski (Le Cardinal, 67e) – Fulgini (Da Costa, 68e), Sotoca, Guilavogui (Thomasson, 68e). Entraîneur : Franck Haise.