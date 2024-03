Brest s'arrache à Lorient et rêve grand

Lorient 0-1 Brest

But : Del Castillo (86e) pour les Ty Zef Exclusion : Brahimi (90e) côté SB29

Comme des corsaires !

Malmené par son voisin, engagé dans la course au maintien, le Stade brestois a su faire le dos rond et – avec un peu de chance – est parvenu à glaner trois points cruciaux dans la course à la Ligue des champions (0-1).

Au cours d’une première période extrêmement tendue, le SB29 a tout d’abord échappé à un penalty, malgré un ballon touché du bras par Brendan Chardonnet (29e), ce qui a d’ailleurs engendré une colère noire chez les Lorientais. Et vu également Julien Ponceau attraper l’un des montants d’un Marco Bizot au taquet sur sa ligne jusqu’à la 90e (face à Darlin Yongwa notamment). Les Finistériens ont été – comme souvent ces dernières semaines – plus froids et réalistes en attendant la faille, qui est arrivée avant le money time. En joker, cette fois, Romain Del Castillo a débloqué la partie en enroulant du pied gauche, dans le petit filet (0-1, 86e), laissant les hôtes ruminer d’avoir manqué une belle occasion de s’éloigner de la zone rouge.

Résultat : Brest est de nouveau le premier dauphin du PSG.