Éric Roy : « Le match de la saison où on a le plus souffert  »

Un derby breton qui a fait à la fois du bien et du mal.

Difficile vainqueur sur la pelouse de Lorient à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, le Stade brestois peut s’estimer heureux de cette victoire sur la plus courte des marges. Car s’ils ont encaissé un but de Romain Del Castillo à la 86e minute, les Merlus ont plutôt dominé la rencontre. En conférence de presse, Éric Roy n’a d’ailleurs pas dit le contraire.

« C’est certainement le match où on a le plus souffert de la saison, on avait peut-être moins souffert lors de nos cinq défaites, a ainsi concédé l’entraîneur du deuxième de Ligue 1. Si on avait fait 0-0, ça n’aurait pas été un si mauvais résultat au vu de la physionomie du match. C’est un petit peu le jackpot, la cerise sur le gâteau de pouvoir marquer ce but dans les dix dernières minutes. »

Autant dire que Loïc Féry ne partage pas la même humeur…