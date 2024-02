Nantes et Lorient respirent, Brest cale

Petit évènement lors du multiplex Ligue 1 de ce dimanche après-midi, puisque les Canaris ont retrouvé le succès et les Merlus sortent (presque) la tête de l'eau au classement. Clermont et Brest, eux, n'ont pas réussi à se départager.

Le roi du jour

MM comme Mastermind, mais surtout comme Mostafa Mohamed. Visiblement remis de sa désillusion en Coupe d’Afrique des nations, l’Égyptien a en effet écœuré les pauvres spectateurs du Stadium, lors de la victoire du FC Nantes face à Toulouse (0-2) : une ouverture du score à peine le coup d’envoi donné (2e), puis un poteau touché de la tête (20e), avant de conclure avec une passe décisive adressée au revanchard Tino Kadewere (51e). Nantes, qui a beaucoup subi et serré les fesses en fin de partie, souffle et prend trois points d’avance sur la zone rouge. Qui a dit que la CAN en janvier nuisait aux joueurs ?

74 – Les 3 matches où Toulouse a enregistré sa plus forte possession de balle en Ligue 1 depuis 2006/07 : 74% v Nantes aujourd'hui ❌ (1-2) 73% v Lens en octobre 2014❌(0-2) 72% v Ajaccio en novembre 2012❌(2-4) Stérile. pic.twitter.com/Q5TOveMWD4 — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2024

Le revenant du week-end

Pour certains, il évolue encore à l’AS Monaco. Pour d’autres, il était carrément aux oubliettes. Tiémoué Bakayoko réalise pourtant une saison aboutie avec Lorient, malgré les difficultés collectives des siens. L’international français s’est ainsi illustré contre Reims (2-0), en faisant le break à quelques minutes du terme (87e). Auparavant, Mohamed Bamba avait lancé les Merlus vers la victoire (70e), en inscrivant son troisième but en autant de matchs depuis son arrivée de Wolfsberger (Autriche) en janvier. Une performance inédite pour un joueur du FCL. Vainqueur de deux matchs consécutifs pour la première fois de la saison, Lorient est désormais barragiste, seulement devancé à la différence de buts par Lyon et Montpellier.

3 – Mohamed Bamba est le tout 1er joueur à trouver le chemin des filets lors de ses 3 premiers matches de Ligue 1 avec Lorient. Pionnier. #FCLSDR https://t.co/DfB7PhKehd — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2024

Les regrets du week-end

C’était le match piège par excellence, et le Stade brestois est tombé dedans. En déplacement à Clermont, le troisième de Ligue 1 s’est en effet endormi (1-1). Pierre Lees-Melou a pourtant pensé faire la différence (50e), mais Grejohn Kyei ne lui a laissé qu’un quart d’heure de plaisir, le temps d’égaliser (69e). La bagarre entre Elbasan Rashani et Marco Bizot – tous deux expulsés à la 87e – n’aura réveillé personne. Brest (37 points) a désormais Lille, Monaco et Lens (35 points) à ses basques.

Les résultats :

Toulouse 1-2 Nantes

Buts : Dallinga (90e+6) pour les Violets // Mohamed (2e) et Kadewere (51e) pour les Canaris

Lorient 2-0 Reims

Buts : Bamba (70e) et Bakayoko (87e) pour les Merlus

Clermont 1-1 Brest

Buts : Kyei (69e) pour le CF63 // Lees-Melou (50e) pour le SB29

Expulsions : Rashani (87e) pour le CF63 // Bizot (87e) pour le SB29

