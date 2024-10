Deux hommes poursuivis pour avoir commis des violences en marge de matchs de Lorient

Les rencontres opposant Lorient à Grenoble et Ajaccio avaient été le théâtre d’incidents.

Comme révélé par Ouest France, deux supporters des Merlus Ultras, âgés d’une trentaine d’années, ont été interpellés et vont être jugés par le tribunal correctionnel de Lorient ce vendredi pour des violences et actes de vandalisme commis en marge de Lorient-Grenoble lors de la 2e journée de Ligue et de Lorient-Ajaccio lors de la 7e journée. L’un des deux mis en cause serait le leader du groupe Merlus Ultras.

Lutte contre Bein Sports et affrontements avec des Ajacciens

Le Parquet de Lorient a indiqué la nature des faits reprochés aux deux individus : avant Lorient-Grenoble, « des individus vêtus de sombre et agissant à visage dissimulé » s’en étaient pris à deux camions régie de télévision stationnés près du stade du Moustoir, avec des « jets de peinture et autres dégradations », rappelle Stéphane Kellenberger, procureur de Lorient. Avant de prendre la fuite, ils auraient endommagé du matériel audiovisuel et déclenché des fumigènes. Un supporter lorientais a déjà été condamné cet été à un an de prison, dont six mois ferme, après ces évènements pour avoir tenté de pénétrer sur la pelouse du stade du Moustoir pendant la rencontre. En ce qui concerne la rencontre entre Lorient et Ajaccio, les faits reprochés sont d’une tout autre nature. Le procureur de Lorient a ainsi indiqué que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2024, « des individus à nouveau vêtus de sombre et agissant le visage dissimulé » s’étaient regroupés près du stade, avant « deux séries d’échauffourées au centre-ville de Lorient entre des supporters du club breton et des supporters d’Ajaccio ».

