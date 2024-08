Six mois de prison ferme pour un supporter du FC Lorient

Alerte orange.

Un supporter du FC Lorient a été condamné, ce mardi, à un an de prison, dont six mois ferme, pour des faits de violences en marge de la rencontre face à Grenoble (2-0), samedi, d’après les informations appris France Bleu Breizh Izel. Âgé de 31 ans, le membre des Merlus Ultras a tenté, avec un groupe d’une quarantaine de personnes encagoulées, de pénétrer sur la pelouse du Moustoir.

Ces heurts surviennent dans un début de saison de Ligue 2 marqué par la tension en raison de la programmation de la majorité des matchs le vendredi soir à la demande de beIN Sports. Avant Lorient-Grenoble, plusieurs supporters avaient ainsi tagué et jeté de la peinture sur des cars régie de la chaîne avant que des jets de projectiles n’interrompent la rencontre durant une vingtaine de minutes. Dans de nombreux stades de l’antichambre, les banderoles fustigeant le diffuseur et la Ligue se multiplient depuis le coup d’envoi de la saison.

De son côté, l’homme incarcéré avait déjà été condamné pour des actes violents par le passé et était poursuivi pour avoir bousculé et fait tomber un agent de sécurité, entraînant deux jours d’interruption temporaire de travail (ITT). Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Lorient et sera interdit de stade pendant les cinq prochaines années.

Procès express à Lorient.

