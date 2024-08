Lorient maîtrise Grenoble

Lorient 2-0 Grenoble

Buts : Eli Kroupi Junior (46e) et Ponceau (68e) pour les Merlus

Lorient express.

Pour la réception de Grenoble ce samedi, Lorient a enchaîné une deuxième victoire lors de cette 2e journée de Ligue 2 en disposant de Grenoble (2-0). Pourtant, l’entame de partie aura clairement été à mettre à l’avantage des Grenoblois. La première incursion a d’ailleurs été signée Amine Sbaï, sur le côté gauche de l’entrée de la surface, dont l’enroulé à été dévié par le retour de Julien Ponceau et envoyé tout près du poteau gauche d’Yvon Mvogo (11e). Quelques secondes plus tard, c’est Lenny Joseph qui s’est offert une sublime passe (en patte de chat, pour les connaisseurs) à destination d’un Eddy Silvestre se heurtant au tacle courageux de Formose Mendy (12e). La suite ? Une interruption de 30 minutes. En effet, tout au long de la mi-temps, les supporters lorientais ont exprimé leur mécontentement quant aux conditions de diffusion de la Ligue 2 (multiplex le vendredi au lieu de samedi, sur demande du diffuseur beIN SPORTS) en lançant des balles de tennis et un fumigène sur la pelouse.

À la reprise, les Merlus se sont finalement montrés dangereux avec une volée dévissée de Ponceau au point de penalty (45e+18). Rien de plus. Cette petite occasion a pourtant réveillé les hôtes, à l’œuvre dès le début du second acte : le centre d’Arthur Avom a en effet été prolongé par Tosin Aiyegun, dont le tir raté a permis à l’entrant Eli Kroupi Junior de venir pousser le ballon dedans (1-0,46e). Libérés, les Bretons ont ensuite pu dérouler à l’heure de jeu : plein axe, la passe de Laurent Abergel destinée à Aiyegun a astucieusement été évitée par le Béninois pour permettre à Ponceau de croiser sa frappe sous le bras de Mamadou Diop (2-0, 68e). En gestion sur la fin de rencontre, Lorient n’a jamais vraiment été inquiété tandis que Grenoble a perdu son capitaine Loïc Nestor sur une sérieuse blessure au genou.

Carton plein pour les joueurs, et pour les supporters.

→ Résultats et classement de la Ligue 2