Ligue 2 : le Paris FC reprend la tête, Bastia torpille Ajaccio, Caen continue de sombrer

Ici c’est Paris !

Sous les yeux de Jürgen Klopp, présent à Charléty en tant que boss du projet Red Bull dont fait désormais partie le Paris FC, le club francilien a remis la marche avant en disposant d’Amiens sur la plus petite des marges (1-0). Face aux offensives tranchantes des Picards, qui ont notamment trouvé la transversale en première période, les Franciliens ont fait parler leur maîtrise et leur efficacité. Un très bon ballon dans la surface de Timothée Kolodziejczak et la finition de Pierre-Yves Hamel ont suffi au PFC pour retrouver provisoirement le fauteuil de leader.

Ajaccio et Caen en grande galère

Dans un derby corse reporté – en raison de vents trop violents – vendredi soir, l’AC Ajaccio a sombré en une mi-temps chez le rival honni bastiais (4-0). Un penalty de Tom Ducroq, vite suivi d’une lucarne de Félix Tomi, avait très vite enseveli les espoirs des visiteurs avant une fin de premier acte catastrophique, entre le troisième pion signé Lamine Cissé et le craquage d’Everson Pereira da Silva, expulsé avant même la mi-parcours. Pour le plaisir, Lisandru Tramoni viendra en ajouter un quatrième au cœur du second acte.

Sale après-midi également pour le 16e, Caen, qui ne s’en sort pas malgré son changement d’entraîneur, avec une défaite à domicile contre Grenoble (0-1). Surpris par un exploit de Matthéo Xantippe, dont le centre a traversé toute la surface pour profiter à Théo Valls, les Malherbistes sont rentrés aux vestiaires sous les sifflets. La seconde période ne sera, elle, animée que par trois cartons rouges, dont deux côté normand.

La concurrence est rude pour le titre d’équipe la plus à la rue du championnat.

Les résultats de l’après-midi :

Paris FC 1-0 Amiens

But : Hamel (50e)

Caen 0-1 Grenoble

But : T. Valls (45e+1) pour le GF38

Expulsions : V. Henry (60e) et K. Coulibaly (90e+11) pour Malherbe // Ar. Mendy (89e) pour le GF38

Bastia 4-0 Ajaccio

Buts : Ducrocq (19e SP), Tomi (23e), L. Cissé (40e) et Tramoni (68e) pour le Sporting

Expulsion : Pereira da Silva (42e) pour l’ACA

