Pronostic Bastia Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC, opération rachat à Bastia

Cet été, les dirigeants de Bastia ont misé sur Benoit Tavenot pour prendre les rênes du Sporting. Le nouvel arrivé devait faire oublier la triste saison dernière où le club a lutté pendant de nombreuses semaines pour ne pas descendre. Pour le moment, le technicien du club corse est satisfait du comportement de son équipe qui est toujours invaincu en Ligue 2. En effet, Bastia a signé un nul à Metz (1-1) en concédant l’égalisation dans le temps additionnel avant de prendre le meilleur sur Amiens (1-0) et contre Martigues (0-1). Lors de la dernière journée, le Sporting n’est pas parvenu à s’imposer face à la lanterne rouge troyenne (0-0). Solide défensivement, Bastia a seulement concédé un but en 4 rencontres.

En face, le Paris FC a opéré un recrutement de qualité avec notamment les arrivées de Jean-Philippe Krasso et de Maxime Lopez. Le message est clair, l’ambition est de monter en Ligue 1. Parfaitement rentré dans sa saison, la bande à Gili a remporté ses trois premiers matchs avec notamment deux affrontements face à des adversaires directs, Clermont et Caen. En revanche, le PFC a connu un gros coup d’arrêt la semaine passée en étant dominée par Metz à Charléty (1-2) dans le choc du jour. En plus des recrues Krasso et Lopez, Gili possède d’excellents éléments avec les Kebbal ou Gory. Déterminé à se racheter, le Paris FC devrait accrocher au moins un nul en Corse face à Bastia.

