Paris et Bastia à la fête, le Red Star s’amuse à Guingamp, Troyes et Rodez toujours à l’arrêt

Un match fou… et les autres.

C’est à Guingamp qu’il fallait être en ce vendredi soir pour le troisième multiplex de Ligue 2 de la saison. Et être supporter du Red Star, tant qu’à faire. Déjà tombeurs d’Ajaccio la semaine passée, les Franciliens ont fait le spectacle en Bretagne, portés notamment par un doublé d’Aliou Badji. Bradley Danger sur penalty et Damien Durand ont également fait trembler les filets pour répondre aux magnifiques réalisations guingampaises, de la volée splendide d’Amine Hemia pour le doublé à la frappe lointaine de Brighton Labeau. Le fauteuil de leader est désormais propriété du Paris FC, seule équipe à avoir réussi le 3 sur 3 en l’emportant à Clermont grâce à un but rapide en solitaire de Jean-Philippe Krasso. L’ancien Stéphanois est-il lancé pour son grand retour en Ligue 2 ?

Vainqueur d’un petit but au Vélodrome contre Martigues sur un but de Clément Rodrigues, Bastia se glisse en position de dauphin. Au rang des succès sur la plus petite des marges, Dunkerque et Maxence Rivera ont pris le meilleur sur Rodez dans le duel des mauvais élèves de l’été. Bien aidé par l’expulsion de Mathis Hamdi pour une semelle en fin de première période, Ajaccio a su renverser Troyes, avec notamment un retourné acrobatique décisif de l’éternel Yoann Touzghar dans les derniers instants. Enfin, quatre équipes ont partagé les points, à l’image de Caen, qui a réagi du tac au tac pour accrocher le nul contre Annecy grâce à Lorenzo Rajot. Grenoble et Pau ne sont pas non plus parvenus à se départager, Antoine Mille ayant répondu au buteur local Pape Meissa Ba.

Guingamp 3-4 Red Star

Buts : Hémia (23e et 45e+1) et Labeau (78e) pour l’EAG // Badji (3e et 52e), Danger (40e, SP) et Durand (60e) pour le Red Star

Grenoble 1-1 Pau

Buts : Ba (55e) // Mille (68e) pour Pau

Martigues 0-1 Bastia

But : Rodrigues (50e)

Caen 1-1 Annecy

Buts : Rajot (62e) pour Malherbe // Tiendrebeogo (52e) pour Annecy

Dunkerque 1-0 Rodez

But : Rivera (23e)

Ajaccio 2-1 Troyes

Buts : Ibayi (52e, SP) et Touzghar (89e) pour l’ACA // Saïd (12e) pour l’ESTAC

Expulsion : Hamdi (45e) pour l’ESTAC

Clermont 0-1 Paris FC

But : Krasso (12e)

Expulsion : M’Bahia (90e+2) pour Clermont