Pronostic Lorient Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest en patron à Lorient

L’affiche de Ligue 1 du dimanche 13h nous offre un derby breton entre Lorient et Brest. Le club entrainé par Régis le Bris avait réalisé l’an passé une très bonne saison mais rencontre actuellement nettement plus de difficultés. Les dirigeants bretons ont profité du mercato hivernal pour effectuer quelques ajustements opportuns. Cahuzac est venu notamment épauler Le Bris tandis que plusieurs joueurs sont venus renforcer l’effectif avec les Bamba (6 buts), Louza ou Katseris. Ces apports ont donné un coup de boost aux Merlus qui sont passés de la dernière place à celle de 15e. Première formation non relégable, Lorient reste en danger puisqu’il ne possède qu’un point de plus que le FC Nantes. Battu à domicile par Lyon, le club breton est ensuite allé prendre un point précieux à Monaco lors de la dernière journée avant la trêve (2-2). Lors de cette rencontre, Bakayoko a égalisé au bout du temps additionnel face à son ancien club. De son côté, Tosin a été exclu et manquera la réception du voisin brestois.

En face, Brest est impressionnant depuis qu’Eric Roy a repris le club. L’ancien consultant a apporté toute son expérience du championnat à son équipe qui est la sensation de cet exercice. Sans réelle star, le Stade s’appuie sur son collectif pour occuper la 2e place de Ligue 1. Les Bretons sont également conscients qu’ils profitent des mauvaises entames de Marseille, Lyon ou Rennes. Récemment, Brest a été battu à Lens (1-0) et a ensuite été accroché par Lille (1-1), deux équipes évoluant dans le haut de tableau, après une série de 3 victoires consécutives. Pour consolider sa place sur le podium, le club breton doit ramener un résultat du Moustoir. Pour atteindre cet objectif, Roy devrait s’appuyer sur les Camara, Satriano ou Pereira Lage, mais Lees-Melou est suspendu. Plus régulier que Lorient, Brest pourrait pouvoir prendre les 3 points dans un match sans doute disputé.

