Brest et Doumbia dévorent Lorient

Brest 4-0 Lorient

Buts : Doumbia (22e, 25e, 29e et 45+3e) pour les Brestois

La tempête Doumbia.

Dans le derby breton, le Stade brestois a continué sa marche en avant en écrasant Lorient ce mercredi grâce à un quadruplé de l’étonnant Kamory Doumbia (4-0). Après des premières minutes brouillonnes, les Pirates confisquent le ballon aux Merlus et assiègent les cages d’Yvon Mvogo. Sur un centre repoussé de Pierre Lees-Melou, Kamory Doumbia ne se pose pas de question et claque une magnifique demi-volée, imparable (1-0, 22e). Loin d’être rassasié, le milieu offensif malien, seulement titulaire pour la deuxième fois cette saison, récidive quelques secondes plus tard : lors d’une offensive des Ty’Zefs, Martin Satriano décale Doumbia, qui double la mise d’un plat du pied (2-0, 25e). Mais c’est loin d’être terminé. Les Brestois repartent à l’attaque, Brendan Chardonnet, esseulé côté droit, centre fort au premier poteau pour Doumbia. Le Malien plonge comme un attaquant et trompe de nouveau Mvogo (3-0, 29e). Après cette claque, les Merlus tentent de réagir par Romain Faivre, l’ancien de la maison, mais sa frappe n’est pas cadrée (42e).

4 – Kamory Doumbia est le 2e joueur à inscrire un quadruplé en 1re période d'un match de Ligue 1 sur les 60 dernières années, après Edinson Cavani en septembre 2016 avec Paris contre Caen. Historique. https://t.co/t2n4YHHFXp — OptaJean (@OptaJean) December 20, 2023

Juste avant la pause, Romain Del Castillo perce la défense côté droit avant d’adresser un centre millimétré pour… Doumbia. Toujours aussi adroit, le milieu malien reprend en une touche le cuir, qui transperce les filets et fait basculer cette soirée dans l’irrationnel (45e+3). Assommés, les Merlus réagissent timidement au début du second acte sans parvenir à réduire l’écart, tandis que Brest pousse, à l’image de la frappe sèche de Jonas Martin (62e). Après la sortie de l’ogre Doumbia à la 66e, les filets arrêtent de trembler, malgré une belle occasion de Jérémy Le Douaron (71e), et les Pirates gèrent tranquillement leur large avance. On en reste là. Lorient, avant-dernier de Ligue 1 après cette journée, n’a gagné que 9 de ses 65 matchs à l’extérieur depuis sa remontée en Ligue 1 en 2020-2021, tandis que le Stade brestois, auteur du meilleur démarrage de son histoire, grimpe à la 4e place du classement à quatre points du dauphin niçois.

Les fêtes avant l’heure.

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Doumbia (Camara, 66e) , Martin (Peirera Lage, 79e) – Del Castillo, Lees-Melou (Magnetti, 73e), Le Douaron (Brahimi, 79e), Satriano (Mounié, 73e). Entraîneur : Eric Roy.

Lorient (4-2-3-1) : Mvogo – Silva, Touré, Talbi, Mendy (Yongwa, 73e) – Innocent (Laporte, 38e), Abergel – Faivre, Ponceau, Tosin (Le Bris, 73e) – Dieng (Kroupi, 60e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Pronostic Brest Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1