Des serial killers, un heureux papa et un réveil : un week-end bien chocolaté

Les invincibles du week-end

C’est une nouvelle série qui s’annonce plus longue que celle des diaboliques Feux de l’amour : face à Hoffenheim, le Bayer Leverkusen a aligné un 39e match consécutif sans défaite toutes compétitions confondues. Mieux, les hommes de Xabi Alonso ont filé le smile à celui qui a d’ores et déjà annoncé qu’il restera sur le banc des Werkself l’an prochain. Comment ? Évidemment en revenant de nulle part. Mené jusqu’à la 88e minute, le Bayer s’en est cette fois sorti grâce à Robert Andrich et Patrik Schick (2-1) dans le temps additionnel pour prendre 13 points d’avance sur le Bayern Munich, battu par Dortmund dans le Klassiker, à sept journées de la fin. Une question se pose alors : invincibles, les joueurs du Bayer le seront-ils jusqu’au bout ?

Le TGV du week-end

Ce n’était pas le déplacement le plus difficile, mais l’AS Saint-Étienne continue sa ruée vers le sommet de la Ligue 2. À Valenciennes, la lanterne rouge et demi-finaliste de la Coupe de France, les Verts ont aligné un septième match sans défaite et surtout une nouvelle victoire permise par les buts d’Ibrahim Sissoko et d’Irvin Cardona (2-0). La troupe d’Olivier Dall’Oglio tient le rythme d’Auxerre et Angers, et à huit journées de la fin du championnat, postule de plus en plus pour un ticket direct vers la Ligue 1 McDonald’s.

[🎞️RESUME] ⚽️ #Ligue2BKT 👊 L'AS Saint-Etienne repart de Valenciennes avec la victoire et décroche un succès important pour la montée ! 📈Les Verts sont provisoirement 2emes 📉 20eme, le VAFC est plus que dans le dur…#VAFCASSE #beINLIGUE2 https://t.co/Fw9l8mZ794 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 30, 2024

La praline du week-end

En ce week-end de Pâques et de chasse aux œufs, c’était évident que Khadija « Bunny » Shaw allait briller. Bingo, la meilleure buteuse de Manchester City (19 pions) et du championnat anglais a frappé deux fois sur la pelouse de Liverpool (4-1), et pas de n’importe quelle manière : ce missile dans la lucarne gauche de la malheureuse Rachael Laws est à consommer sans modération. Un bijou dont on aurait bien aimé au moins voir la couleur chez ses homologues masculins…

A phenomenal strike outside the box from Bunny Shaw! 🚀#BarclaysWSL @ManCityWomen pic.twitter.com/z06kJZtrpL — Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) March 30, 2024

La purge du week-end

La course au titre en Premier League a beau être la seule alléchante des cinq grands championnats européens, le choc au sommet entre les deux prétendants que sont Manchester City et Arsenal a accouché d’une bonne vieille purge des familles. Trois petits tirs cadrés au total, plus d’erreurs techniques et de mauvais choix que d’occasions franches et une énième affiche anglaise qui déçoit fortement. Un ennui dont s’accommodent volontiers Jürgen Klopp et sa bande, nouveaux leaders après leur victoire arrachée quelques heures plus tôt face à Brighton. Voilà qui fait au moins un heureux.

Le réveil du week-end

Igor Tudor avait sorti un joli costume noir pour sa première sur le banc de la Lazio, samedi face à la Juventus au Stadio Olimpico. Et devinez quoi ? L’ancien coach de l’OM a réussi sa première, le tout sans avoir titularisé Mattéo Guendouzi. Un tour de force qui ne ramènera pas la Lazio en zone Ligue des champions, mais qui donne une bonne dose de confiance avant la demi-finale de Coupe d’Italie qui attend les Laziali ce mardi. Face à qui ? Eh bien la Juve, pardi !

L’homme heureux du week-end

Devenir papa le vendredi et offrir la victoire à son équipe dans les dernières minutes le dimanche : c’est le week-end fou vécu par Romain Del Castillo. D’abord laissé au frais sur le banc par Eric Roy à peine 48h après l’heureux événement, l’ailier des Ty Zef s’est mué en héros en inscrivant l’unique but de la partie à la 86e minute, permettant à Brest de rester dauphin du PSG. « Dans une vie, il n’y en aura pas beaucoup des semaines comme ça », s’émouvait-il après coup face à la presse. Ça valait bien une petite célébration en suçant son pouce.

⚡ 𝐓𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭, Romain Del Castillo débloque le derby ! ⚡ Le résumé en intégralité 👉 https://t.co/oq8zA0YlQ7#FCLSB29 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/0Qay8HiJ98 — Stade Brestois 29 (@SB29) April 1, 2024

Et aussi :

Myziane Maolida, ça vous parle ? L’ancien Lyonnais a réalisé un petit chef-d’œuvre face aux Rangers avec Hibernian.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Goal: Myziane Maolida | Rangers 1-1 Hibernianpic.twitter.com/mramp6kumt — FootColic ⚽️ (@FootColic) March 30, 2024

À part le prénom et le poste, Hugo Souza n’a rien en commun avec Hugo Lloris : le portier de Chaves n’a jamais été champion du monde, mais il a quand même sorti la bagatelle de trois tirs au but face à Benfica dans le temps réglementaire. Sans pouvoir éviter la défaite (1-0), ni de trouver son maître en Algérie avec un 5/5 !

Hugo Souza 🇧🇷, arquero de Chaves 🇵🇹, atajó TRES PENALES contra Benfica 🤯 pic.twitter.com/DZUvFPv4B6 — Fodboldworld (@fodboldword) March 29, 2024