Le patron des arbitres répond à Loïc Féry

L’autre polémique arbitrale du week-end.

Dimanche, le président du FC Lorient Loïc Féry s’en est ouvertement pris à l’arbitrage vidéo après la défaite des siens face à Brest, estimant notamment qu’un penalty aurait dû être accordé aux Merlus pour une main de Brendan Chardonnet. Une déclaration qui a poussé le patron des arbitres français, Antony Gautier, à répondre dans les colonnes de L’Equipe. « Je peux comprendre la frustration de M. Féry. Je souhaite ici lever toutes interrogations en indiquant clairement, étape par étape, la façon dont l’arbitre a pris sa décision et celle dont l’arbitre vidéo a travaillé », a-t-il notamment assuré, affirmant qu’aucune erreur n’avait été commise lors du derby breton et que la décision avait été prise selon le protocole, M. Brisard ayant pris de lui-même la décision d’aller consulter les images pour confirmer sa décision.

De bonne foi & sans être partisan, quelqu’un comprend les explications ci-dessous de Mr Gauthier? Au mieux c’est totalement nébuleux, au pire cette tentative de post-rationalisation cache une triste vérité: il n’y a ni cohérence ni transparence dans l’arbitrage en L1 pic.twitter.com/YHD0gTPJJb — Loic FERY (@LoicFery) March 31, 2024

« La position du bras du joueur brestois est une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique (joueur en quête d’équilibre, bras en position symétrique), avec une distance très réduite entre la déviation du joueur lorientais et le contact entre le ballon et le bras du joueur brestois », a tenu à préciser M. Gautier. Sans parvenir à convaincre Loïc Féry, qui en a remis une couche ce lundi matin : « De bonne foi et sans être partisan, quelqu’un comprend les explications de Mr Gautier ? Au mieux c’est totalement nébuleux, au pire cette tentative de post-rationalisation cache une triste vérité : il n’y a ni cohérence ni transparence dans l’arbitrage en L1. »

Ça ne s’arrêtera donc jamais ?