Trois joueurs du Stade Brestois prolongent

Le coup du chapeau.

Pierre Lees-Melou, Jérémy Le Douaron et Romain Del Castillo ont prolongé leur aventure avec le Stade Brestois jusqu’en 2027. Cette annonce a été faite ce vendredi soir par le biais d’une vidéo sur les réseaux sociaux du club, mettant en scène les trois Ty-Zefs dans une partie de poker.

C’est un gros coup pour le club de la Cité du Ponant, qui a notamment perdu Franck Honorat cet été, puisque ce sont trois cadres du onze de l’entraîneur Éric Roy. Pierre Lees-Melou, arrivé au club l’été dernier, est devenu indéboulonnable au poste de 6 et n’a pas manqué la moindre minute avec le SB29 cette saison. Jérémy Le Douaron, débarqué de National 2 en 2020, a inscrit 10 buts et a délivré 3 passes décisives la saison dernière sous les couleurs de Brest et enfin Romain Del Castillo, au Stade depuis trois saisons, a réalisé un gros début d’exercice 2023/2024 avec 3 buts et 3 passes décisives.

Bonne pêche.

