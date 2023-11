Monaco maîtrise Brest

Monaco 2-0 Brest

Buts : Zakaria (16e) et Golovine (69e) pour l’ASM

Expulsion : Brassier (90e+3) pour le SB29

La vidéo en folie.

Rapidement devant au score, Monaco n’a pas vraiment forcé pour prendre le dessus sur Brest (2-0) et doubler provisoirement son voisin niçois. C’est pourtant Brest qui pense débloquer la situation en premier, mais le but de Jérémy Le Douaron est refusé par la vidéo pour une légère faute sur Folarin Balogun (11e). Les Bretons sont punis dans la foulée par Denis Zakaria sur corner (1-0, 16e), avant le nouveau show offert par la VAR : le but de Balogun est refusé pour hors-jeu (25e) tout comme celui de Lilian Brassier (28e), quand Le Douaron n’obtient pas de penalty aux devants de Krépin Diatta (33e).

Le second acte est moins animé malgré la bonne volonté des visiteurs, globalement à l’initiative. Mais c’est bien Monaco qui réussit le break, grâce à Alexandr Golovine doublant la mise d’une frappe magistrale après une belle action collective (2-0, 69e). Les montants ne sont pas non plus du côté brestois, le poteau repoussant une tête de Brendan Chardonnet (71e) puis Philipp Köhn détournant sur sa barre la praline de Pierre Lees-Melou (77e). Brassier est, quant à lui, exclu dans le temps additionnel pour un deuxième carton jaune après une vilaine faute sur Myron Boadu (90e+3).

Le voyage retour risque d’être long, pour les Ty-Zef.

Monaco (3-4-2-1) : Köhn – Singo, Maripán, Magassa – Diatta, Fofana (Camara, 89e), Zakaria, Jakobs (Ouattara, 81e) – Akliouche (Ben Yedder, 65e), Golovine (Boadu, 89e) – Balogun (Minamino, 81e). Entraîneur : Adi Hütter.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Camara (Doumbia, 73e), Lees-Melou, Magnetti (Pereira Lage, 83e) – Del Castillo (Brahimi, 83e), Mounié (Satriano, 73e), Le Douaron (Camblan, 43e). Entraîneur : Eric Roy.

